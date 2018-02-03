В Саратове 5-летний мальчик погиб в недостроенном канализационном колодце

Сыщики выясняют обстоятельства гибели ребенка, пропавшего во время прогулки с бабушкой.
Трагедия произошла сегодня у жилого дома в Ленинском районе. Во время прогулки 5-летний мальчик пропал из виду. Родственники бросились его искать.
Через несколько часов тело ребенка обнаружили в недостроенном канализационном колодце, передают местные СМИ.
По факту гибели ребенка организована доследственная проверка. Устанавливаются ответственные за эксплуатацию земельного участка, где произошла трагедия, сообщили в саратовском управлении СК.
Через несколько часов тело ребенка обнаружили в недостроенном канализационном колодце, передают местные СМИ.
По факту гибели ребенка организована доследственная проверка. Устанавливаются ответственные за эксплуатацию земельного участка, где произошла трагедия, сообщили в саратовском управлении СК.
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