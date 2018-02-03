СМИ сообщили о сбитом над Идлибом военном самолете

О крушении военного самолета в окрестностях сирийской провинции Идлиб сообщили СМИ.
В Сети опубликовано видео и фото, на котором виден черный дым. Судя по кадрам, самолет упал в жилом районе.
Ряд источников сообщает о том, что военный самолет якобы был сбит ракетой. Кому он принадлежал, на сообщается.
Накануне сирийские СМИ опубликовали видео обстрела боевиками исламистской группировки «Джейш аль-Наср» российского истребителя Су-25 в небе над Идлибом. На кадрах видно, что российским летчикам в итоге удается уйти от огня и покинуть район.
Ряд источников сообщает о том, что военный самолет якобы был сбит ракетой. Кому он принадлежал, на сообщается.
Накануне сирийские СМИ опубликовали видео обстрела боевиками исламистской группировки «Джейш аль-Наср» российского истребителя Су-25 в небе над Идлибом. На кадрах видно, что российским летчикам в итоге удается уйти от огня и покинуть район.
Комментарии