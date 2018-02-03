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    СМИ сообщили о сбитом над Идлибом военном самолете. Сирия, авиация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ сообщили о сбитом над Идлибом военном самолете

    СМИ сообщили о сбитом над Идлибом военном самолете

    5 комментариев
    • Фото: twitter.com
    СМИ сообщили о сбитом над Идлибом военном самолете

    СМИ сообщили о сбитом над Идлибом военном самолете

    СМИ сообщили о сбитом над Идлибом военном самолете
    • Фото: twitter.com

      • О крушении военного самолета в окрестностях сирийской провинции Идлиб сообщили СМИ.

      В Сети опубликовано видео и фото, на котором виден черный дым. Судя по кадрам, самолет упал в жилом районе.

      Ряд источников сообщает о том, что военный самолет якобы был сбит ракетой. Кому он принадлежал, на сообщается.

      Накануне сирийские СМИ опубликовали видео обстрела боевиками исламистской группировки «Джейш аль-Наср» российского истребителя Су-25 в небе над Идлибом. На кадрах видно, что российским летчикам в итоге удается уйти от огня и покинуть район.

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