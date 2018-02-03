Обыкновенный фашизм: кто стоит за маршами «национальных дружин» в Киеве

В минувший понедельник российский президент и премьер-министр Израиля весь день провели в московском Еврейском музее и центре толерантности. Поводом для их встречи стал день памяти жертв Холокоста. И в то же время в Киеве маршем прошли сотни молодых людей в форме с надписью «Национальная дружина».

По Крещатику бодро промаршировали 600 человек — сторонники националистического движения «Азов». Сбитые в боевые колонны молодые люди чеканят шаг в новенькой форме; кажется, убавить цветов, и можно снова наблюдать процесс национального возрождения… Германии 30-х годов.



Горящие факелы и клятвы навести украинский порядок — принимал парад Андрей Билецкий, основатель и глава этих национальных дружин. Его цель, как он сам заявляет, «чистить улицы от всякой гнили». Его сторонники уже поставили себя выше полиции и заявили, что могут задерживать любого, кто только покажется им подозрительным.



Кто стоит за этой новой силой? Украинский политолог Александр Палий полагает, что к созданию этих дружин причастен глава полиции и ставленник Порошенко Арсен Аваков. Таким образом он стремится вернуть популярность нынешней украинской власти.



Вот только захотят ли Билецкий и его последователи быть послушными? Есть мнение, что штурмовиков на улицы Киева вывели, чтобы подставить Порошенко. Ведь дружинники открыто заявляют: если что-то случится, они будут применять силу, и президент для них не авторитет.



В нищей и проигравшей войну Германии реваншистские настроения стали той соломинкой, за которую ухватился Гитлер. Нищеты и обиды хватает и на Украине. Пикирующая экономика и бедность — еще один фактор, который заставляет молодых людей вступать в радикальные формирования.



Национальные дружины на своих сайтах перечисляют, с чем они собираются бороться: социальная депрессия, уличная преступность, борьба с наркоторговлей. Но за размытыми формулировками о социальной депрессии читается простая мысль, и ее никто не скрывает — эти ребята собрались заняться чисткой нации и даже готовятся к войне.



Гитлер со своими штурмовиками тоже сначала отучал нацию от алкоголя и сигарет. И никто в начале его пути не предполагал, что потом сделает этот дерганый человек с чаплиновскими усиками.



Подробности — в материале корреспондента НТВ Михаила Богданова.