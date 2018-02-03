В Москве назвали имена лауреатов премии фонда имени Виктора Дубынина

Сегодня в Москве назвали имена лауреатов премии Фонда имени героя России, генерала армии Виктора Дубынина. Ее ежегодно вручают самым перспективным преподавателям и студентам Академии Генштаба российской армии.

Среди педагогов выбирают самых профессиональных, а среди учеников отмечают тех, кто показывает самую высокую успеваемость. Церемонию приурочили ко дню рождения Виктора Дубынина. Сегодня Герою Росcии исполнилось бы 75 лет.



Юрий Дубынин, сын генерала армии Виктора Дубынина: «Он себя всего посвятил службе в вооруженных силах, родине, СССР и России. Очень жалко, что он так рано ушел. Сейчас мы с ним ровесники. Он так много хотел сделать, большие планы были. Но, к сожалению, в 49 лет он ушел».



Виктор Дубынин много лет успешно командовал 40-й армией и участвовал в боевых действиях в Афганистане. В 1992 году у него обнаружили онкологию. Когда Дубынин лежал в больнице, ему вручили погоны генерала. В том же году он умер. Звание Героя России военачальнику присвоили посмертно 11 ноября 2003 года.