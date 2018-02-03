В Стамбуле задержали 77 иностранцев за связи с ИГИЛ

Полиция Стамбула задержала 82 человека, в том числе 77 иностранцев, по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ).
Операция прошла по 16 адресам в десяти районах Стамбула. Среди задержанных — граждане Пакистана, Афганистана, стран Северной Африки и Персидского залива, а также выходцы из Чечни, гражданство которых не уточняется.
Во время рейдов правоохранители изъяли документы и данные на цифровых носителях, доказывающие связи задержанных с террористами. По данным турецкой полиции, они воевали на стороне ИГИЛ в Ираке и Сирии. Также готовили террористические атаки в Стамбуле, сообщает газета Sabah cо ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Добавим, что в Турции с момента начала вооруженного конфликта с участием ИГИЛ в Сирии и Ираке задержали более пяти тысяч подозреваемых в причастности к террористической группировке. Из страны депортировали 3290 человек, более 38 тысячам запрещен въезд в Турцию. 780 человек заключены под стражу. Среди них 350 иностранцев.
Во время рейдов правоохранители изъяли документы и данные на цифровых носителях, доказывающие связи задержанных с террористами. По данным турецкой полиции, они воевали на стороне ИГИЛ в Ираке и Сирии. Также готовили террористические атаки в Стамбуле, сообщает газета Sabah cо ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Добавим, что в Турции с момента начала вооруженного конфликта с участием ИГИЛ в Сирии и Ираке задержали более пяти тысяч подозреваемых в причастности к террористической группировке. Из страны депортировали 3290 человек, более 38 тысячам запрещен въезд в Турцию. 780 человек заключены под стражу. Среди них 350 иностранцев.
Комментарии