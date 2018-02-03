На станции «Кунцевская» в столичной подземке загорелся контактный рельс

В московском метро, на станции «Кунцевская»,
из-за возгорания контактного рельса пришлось эвакуировать пассажиров из поезда.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
По данным агентства, возгорание контактного рельса произошло при подъезде поезда к станции. Поезд остановился. Пассажиров пришлось эвакуировать из вагонов.
Отмечается, что открытое возгорание самостоятельно ликвидировали сотрудники станции при помощи огнетушителей. Сейчас на месте работает пожарная бригада. Пострадавших нет.
Движение поездов на западном участке Филевской линии осуществляется с увеличенными интервалами.
По данным агентства, возгорание контактного рельса произошло при подъезде поезда к станции. Поезд остановился. Пассажиров пришлось эвакуировать из вагонов.
Отмечается, что открытое возгорание самостоятельно ликвидировали сотрудники станции при помощи огнетушителей. Сейчас на месте работает пожарная бригада. Пострадавших нет.
Движение поездов на западном участке Филевской линии осуществляется с увеличенными интервалами.
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