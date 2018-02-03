Названы сроки начала строительства метро в Новую Москву

Строительство участка метро от улицы Новаторов до деревни Столбово могут начать строить к лету этого года, сообщили в мэрии Москвы.
Как сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, началась экспертиза проектно-сметной документации строительства этого участка.
Согласование документации будет продолжаться около двух месяцев, после чего будет разыгран конкурс. «К концу весны мы разыграем конкурс и выйдем на строительство», — отметил Хуснуллин.
Согласование документации будет продолжаться около двух месяцев, после чего будет разыгран конкурс. «К концу весны мы разыграем конкурс и выйдем на строительство», — отметил Хуснуллин.
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