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    Названы сроки начала строительства метро в Новую Москву

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    Названы сроки начала строительства метро в Новую Москву

    Названы сроки начала строительства метро в Новую Москву

    Строительство участка метро от улицы Новаторов до деревни Столбово могут начать строить к лету этого года, сообщили в мэрии Москвы.

    Как сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, началась экспертиза проектно-сметной документации строительства этого участка.

    Согласование документации будет продолжаться около двух месяцев, после чего будет разыгран конкурс. «К концу весны мы разыграем конкурс и выйдем на строительство», — отметил Хуснуллин.

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