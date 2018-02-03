В Подмосковье опекунов трехлетнего ребенка заподозрили в покушении на его убийство

В Московской области задержали опекунов трехлетнего мальчика. Их подозревают в покушении на его убийство.

По данным следствия, 2 февраля приемные родители вызвали ребенку скорую помощь. По их словам, у малыша случился внезапный приступ. Однако врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, отравление психотропными веществами и кому неясной степени.



Мальчика доставили в «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии». Он до сих пор остается в крайне тяжелом состоянии, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



Петренко добавила, что опека над пострадавшим мальчиком и его младшим братом, который сейчас изъят из семьи, была оформлена в 2017 году. Опекуны — 37-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители Москвы. Сейчас они задержаны. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Расследование поставлено на контроль главой СКР Александром Бастрыкиным.



