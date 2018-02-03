Более 100 тысяч человек остались без света из-за аварии на ТЭЦ в Петербурге

Более 100 тысяч человек остались без света в трех районах Петербурга
из-за аварии на ТЭЦ.
Число потребителей, оставшихся без электричества из-за аварии на ТЭЦ в Санкт-Петербурге, составило более 109 тысяч человек. Об этом в субботу сообщили в Ситуационно-аналитическом центре Минэнерго.
Ситуационно-аналитический центр Минэнерго: «Без электроснабжения остались бытовые потребители в Кировском, Адмиралтейском и Василеостровском районах (около 109 600 человек). Мощность отключенных потребителей — 300 МВт».
Сообщается, что отключение генераторов произошло в субботу в 8 часов утра на Первомайской и Василеостровской ТЭЦ. Причины аварии выясняются. Петербуржцы в соцсетях сообщают, что отключению света предшествовали хлопок и яркая вспышка на Первомайской ТЭЦ.
В настоящее время специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. Как сообщили в региональном управлении МЧС, электроснабжение в домах уже восстановлено в полном объеме.
Ситуационно-аналитический центр Минэнерго: «Без электроснабжения остались бытовые потребители в Кировском, Адмиралтейском и Василеостровском районах (около 109 600 человек). Мощность отключенных потребителей — 300 МВт».
Сообщается, что отключение генераторов произошло в субботу в 8 часов утра на Первомайской и Василеостровской ТЭЦ. Причины аварии выясняются. Петербуржцы в соцсетях сообщают, что отключению света предшествовали хлопок и яркая вспышка на Первомайской ТЭЦ.
В настоящее время специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. Как сообщили в региональном управлении МЧС, электроснабжение в домах уже восстановлено в полном объеме.
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