Боевые машины «Терминатор» примут участие в Параде Победы

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» впервые пройдут по Красной площади во время Парада Победы.
Ожидается, что в Параде Победы примут участие до семи таких боевых машин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Начало поставок «Терминаторов» в Минобороны РФ запланировано на начало марта. В 2018 году военные должны получить более 10 новых БМПТ.
«Терминаторы» относятся к классу многоцелевых высокозащищенных боевых гусеничных машин огневой поддержки. Обладают мощным вооружением, современными приборами управления огнем и высокой маневренностью. Могут поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.
Как отметил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, машина уже успешно применялась в Сирии, благодаря чему повысила свой экспортный потенциал.
Начало поставок «Терминаторов» в Минобороны РФ запланировано на начало марта. В 2018 году военные должны получить более 10 новых БМПТ.
«Терминаторы» относятся к классу многоцелевых высокозащищенных боевых гусеничных машин огневой поддержки. Обладают мощным вооружением, современными приборами управления огнем и высокой маневренностью. Могут поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.
Как отметил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, машина уже успешно применялась в Сирии, благодаря чему повысила свой экспортный потенциал.
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