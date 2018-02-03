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    Боевые машины «Терминатор» примут участие в Параде Победы

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский
    Боевые машины «Терминатор» примут участие в Параде Победы

    Боевые машины «Терминатор» примут участие в Параде Победы

    Боевые машины «Терминатор» примут участие в Параде Победы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский

    • Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» впервые пройдут по Красной площади во время Парада Победы.

    Ожидается, что в Параде Победы примут участие до семи таких боевых машин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

    Начало поставок «Терминаторов» в Минобороны РФ запланировано на начало марта. В 2018 году военные должны получить более 10 новых БМПТ.

    «Терминаторы» относятся к классу многоцелевых высокозащищенных боевых гусеничных машин огневой поддержки. Обладают мощным вооружением, современными приборами управления огнем и высокой маневренностью. Могут поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.

    Как отметил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, машина уже успешно применялась в Сирии, благодаря чему повысила свой экспортный потенциал.


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