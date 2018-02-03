Дагестанские женщины учатся играть в регби

Регби — спорт, придуманный джентльменами для джентльменов. Эта экзотическая для Кавказа игра в Дагестане пришлась по душе не только парням, но и девушкам.

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Когда женская команда по регби выходит на поле городского стадиона, молодые люди провожают спортсменок удивленными взглядами, насмешками и традиционными для Кавказа репликами, мол, лучше бы на кухне сидели.



Забия Меджидова, играющий тренер сборноЙ Дагестана по регби: «Немного стеснялись, было много взглядов со стороны мужчин».



Ухмылки исчезают с первых минут тренировки. Хрупкие на вид девушки всего за 15 секунд пробегают 100-метровку, лихо отжимаются и выбивают мяч так, что он едва не улетает за пределы поля. В истории дагестанского спорта это первая женская команда по регби.



Магомед Гаджимагомедов, главный тренер сборной Дагестана по регби: «Ходят на тренировки девочки лучше, чем мальчики, они более дисциплинированные, ответственные».



Магомед — главный тренер и инициатор открытия секции женского регби. Коллеги смеялись: кто приведет дочь в этот спорт? На то, чтобы собралась команда, и правда понадобились годы. Сказывался менталитет. Родителей тревожил один вопрос: что скажут родственники и соседи? Форма — шорты и футболка. Желающие играть были, но некоторых пап и мам тренеру все же приходилось уговаривать и успокаивать. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.