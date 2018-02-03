В челябинской тюрьме нашли тайник политических узников

Тайник с библиотекой рукописных брошюр обнаружили сотрудники Верхнеуральской тюрьмы в Челябинской области.
Найденные рукописи датируются 1932–1933 годами. Находка относится к тому времени, когда в стенах Верхнеуральской тюрьмы размещался специальный политический изолятор НКВД, сообщается на сайте регионального главного управления Федеральной службы исполнения наказаний.
В рукописях отмечается, что даже находясь в заключении, узники устраивали общие собрания (количество присутствующих доходило до 30 человек), организовывали дискуссии, выражали свою точку зрения относительно политической и экономической ситуации не только в СССР, но и за рубежом.
В ведомстве отмечают, что ценные экспонаты будут изучены и займут почетное место в экспозиции местного музея.
Верхнеуральская тюрьма была построена в 1914 году и в советское время использовалась как политический специзолятор НКВД. В 1948 году она получила статус особой тюрьмы для политзаключенных. Здесь содержались такие знаменитые политические узники как Григорий Зиновьев и Лев Каменев, главный редактор газеты «Комсомольская правда» Александр Слепков, актер и литератор Дмитрий Марецкий. С 1955 году в тюрьме содержатся только осужденные по уголовным преступлениям.
В рукописях отмечается, что даже находясь в заключении, узники устраивали общие собрания (количество присутствующих доходило до 30 человек), организовывали дискуссии, выражали свою точку зрения относительно политической и экономической ситуации не только в СССР, но и за рубежом.
В ведомстве отмечают, что ценные экспонаты будут изучены и займут почетное место в экспозиции местного музея.
Верхнеуральская тюрьма была построена в 1914 году и в советское время использовалась как политический специзолятор НКВД. В 1948 году она получила статус особой тюрьмы для политзаключенных. Здесь содержались такие знаменитые политические узники как Григорий Зиновьев и Лев Каменев, главный редактор газеты «Комсомольская правда» Александр Слепков, актер и литератор Дмитрий Марецкий. С 1955 году в тюрьме содержатся только осужденные по уголовным преступлениям.
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