Шестилетней Маше с тяжелой формой ДЦП нужна специальная коляска

Москвичка Маша готовится к сложной операции, после которой будет не так больно передвигаться. Шестилетняя девочка страдает тяжелой формой ДЦП, эпилепсией, а теперь у нее еще и подвывих бедра. Ребенок не показывает, как ему трудно, и вместе с мамой продолжает верить в чудо. Пока для него нужно совсем немного — собрать средства на специальную коляску, которая поможет пройти тяжелый период реабилитации.
В квартире не найти лекарств. Если, конечно, не пытаться их искать. К чему превращать дом в больницу, если его можно превратить, например, в сказочный замок с видом на океан, где живет прекрасная принцесса, королева и где каждый верит, что добро обязательно победит.
Юлия Эльстер, мама Маши: «От нее ожидали, что она останется каким-то растением, но мы упрямые, мы хотим развиваться, хотим жить, хотим двигаться, поэтому я думаю, все у нас получится».
Маша страдает эпилепсией и тяжелой формой ДЦП, поэтому врачи говорили, что она никогда не сможет ходить. Девочка плохо двигается, почти не говорит и практически ничего не видит. Она родилась на 10 недель раньше срока, во время беременности мама перенесла тяжелую болезнь. Юлю спасли ценой здоровья будущего ребенка.
Юлия Эльстер, мама Маши: «Понятное дело, что ребенок сразу был не в порядке. И недобор веса, и плохой аппетит. Очень неспокойный родился ребенок. Маша крайне легко возбудимая, с рук не слезала практически круглые сутки».
Юля и Маша живут одни. Из-за этого мама ни на секунду не может оставить дочь. Раньше хотя бы гуляли, но из старых колясок девочка давно выросла, а без ежедневных выходов на природу ни о каком развитии не может идти речи.
Ольга Хорькова, старший психолог детской выездной паллиативной службы медицинского центра «Милосердие»: «Основную информацию она может получить, например, через прикосновение, через дуновение ветра, через тепло солнца. Таким образом она будет познавать этот мир».
Познавать мир мешают и проблемы с ногами. Как выяснил корреспондент Александр Терёхин, у Маши не развиты мышцы, из-за этого у нее случился подвывих бедра. Теперь девочка практически не может подниматься на колени, ползать и даже сидеть.
Врачи говорят, что ребенка можно избавить от боли и даже попытаться поставить на ноги. Юлю и Машу уже позвали на лечение в клинику, но после операции потребуется долгая реабилитация. Маша несколько месяцев проведет в гипсе и сможет передвигаться только в специальной коляске, денег на которую семье взять негде.
Юлия Эльстер: «Коляска, во-первых, это правильное позиционирование ребенка обеспечивает. Это необходимо для нас полное горизонтальное позиционирование на то время, пока Маша будет в гипсе находиться».
Коляска стоит 400 тысяч рублей, для Юли и Маши это неподъемная сумма, но без нее о лечении можно даже не думать.
Ольга Хорькова: «Маша всегда улыбается. Маша всегда радостная, Маша всегда позитивная. Это тоже большая заслуга мамы. С Машей очень приятно заниматься».
Спасительную для Машиных ног операцию готовы сделать в любое время, но тянуть нельзя, говорят врачи, с каждым днем травма прогрессирует и доставляет девочке все больше боли. Маша вряд ли сможет ходить в школу, играть и жить жизнью обычного ребенка, но это не значит, что в ее доме, похожем на сказочный замок, нет места капельке волшебства. Чтобы помочь девочке, отправьте СМС на номер 3434 со словом «хоспис» и суммой пожертвования. Например: хоспис 350.
Юлия Эльстер, мама Маши: «От нее ожидали, что она останется каким-то растением, но мы упрямые, мы хотим развиваться, хотим жить, хотим двигаться, поэтому я думаю, все у нас получится».
Маша страдает эпилепсией и тяжелой формой ДЦП, поэтому врачи говорили, что она никогда не сможет ходить. Девочка плохо двигается, почти не говорит и практически ничего не видит. Она родилась на 10 недель раньше срока, во время беременности мама перенесла тяжелую болезнь. Юлю спасли ценой здоровья будущего ребенка.
Юлия Эльстер, мама Маши: «Понятное дело, что ребенок сразу был не в порядке. И недобор веса, и плохой аппетит. Очень неспокойный родился ребенок. Маша крайне легко возбудимая, с рук не слезала практически круглые сутки».
Юля и Маша живут одни. Из-за этого мама ни на секунду не может оставить дочь. Раньше хотя бы гуляли, но из старых колясок девочка давно выросла, а без ежедневных выходов на природу ни о каком развитии не может идти речи.
Ольга Хорькова, старший психолог детской выездной паллиативной службы медицинского центра «Милосердие»: «Основную информацию она может получить, например, через прикосновение, через дуновение ветра, через тепло солнца. Таким образом она будет познавать этот мир».
Познавать мир мешают и проблемы с ногами. Как выяснил корреспондент Александр Терёхин, у Маши не развиты мышцы, из-за этого у нее случился подвывих бедра. Теперь девочка практически не может подниматься на колени, ползать и даже сидеть.
Врачи говорят, что ребенка можно избавить от боли и даже попытаться поставить на ноги. Юлю и Машу уже позвали на лечение в клинику, но после операции потребуется долгая реабилитация. Маша несколько месяцев проведет в гипсе и сможет передвигаться только в специальной коляске, денег на которую семье взять негде.
Юлия Эльстер: «Коляска, во-первых, это правильное позиционирование ребенка обеспечивает. Это необходимо для нас полное горизонтальное позиционирование на то время, пока Маша будет в гипсе находиться».
Коляска стоит 400 тысяч рублей, для Юли и Маши это неподъемная сумма, но без нее о лечении можно даже не думать.
Ольга Хорькова: «Маша всегда улыбается. Маша всегда радостная, Маша всегда позитивная. Это тоже большая заслуга мамы. С Машей очень приятно заниматься».
Спасительную для Машиных ног операцию готовы сделать в любое время, но тянуть нельзя, говорят врачи, с каждым днем травма прогрессирует и доставляет девочке все больше боли. Маша вряд ли сможет ходить в школу, играть и жить жизнью обычного ребенка, но это не значит, что в ее доме, похожем на сказочный замок, нет места капельке волшебства. Чтобы помочь девочке, отправьте СМС на номер 3434 со словом «хоспис» и суммой пожертвования. Например: хоспис 350.
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