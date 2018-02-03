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    В Новой Москве сгорел автосервис с машинами

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    В Новой Москве сгорел автосервис с машинами

    В Новой Москве сгорел автосервис с машинами

    Столичные спасатели этим утром боролись с огнем в Новой Москве, где вспыхнуло здание авторемонтной мастерской, расположенное на Калужском шоссе.

    ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города передает, что в микрорайоне Ракитки вспыхнул автосервис. В ангаре, где стояли 3 машины, огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Находившиеся в помещении автомобили сгорели. Сейчас пожар потушен, проводится проливка и разбор конструкций.

    Как сообщается на сайте столичного управления МЧС, возгорание произошло в одноэтажном металлическом строении на 22-м километре Калужского шоссе. Информация о ЧП поступила на пульт дежурного в 5:52, в 6:39 пламя удалось потушить. Сведений о пострадавших нет.

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