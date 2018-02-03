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    Северокорейский теплоход дал сигнал SOS у Владивостока

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    Северокорейский теплоход дал сигнал SOS у Владивостока

    Северокорейский теплоход дал сигнал SOS у Владивостока

    Теплоход Man Gyong Bong, который возит грузы в северокорейский Раджин, терпит бедствие в Приморье.

    Судно находится в водах Владивостока уже три дня и ему не дают пришвартоваться. Из-за отсутствия топлива теплоход обесточен. А сегодня ночью капитан принял решение дать сигнал SOS.

    К судну, которое находится в районе бухты Тихая, уже отправились пограничники, однако пока они не могут к нему подойти из-за льда. Как сообщает РИА Новости, на теплоходе находятся 30 человек экипажа.

    Теплоход Man Gyong Bong возит в Северную Корею муку, соевое масло, рис, пшеницу и другие гуманитарные грузы.

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