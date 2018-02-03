В Приморье поймали тигрицу, убивавшую собак

Специалисты поймали и доставили в реабилитационный центр тигрицу, охотившуюся на собак в Уссурийском районе Приморья.
Сейчас жизни и здоровью молодой самки амурского тигра ничто не угрожает. После отбора проб и первичного ветеринарного осмотра ее поместили в вольер.
При этом в центре «Амурский тигр» отметили, что отлов стал вынужденной мерой, так как мероприятия по отпугиванию не действовали, а хищник снова и снова приближался к жилым домам и показывался людям на глаза.
Теперь специалистам предстоит выяснить, почему тигрица странно себя вела. При достаточно высокой плотности копытных в зоне отлова хищница ходила в деревни за собаками и не боялась людей. Уже установлено, что у тигрицы нет малышей на молочном вскармливании.
Ловить тигрицу начали после того, как она утащила из села Алексей-Никольское не менее 4 собак. Мертвых псов хищница утаскивала на несколько километров, что нехарактерно для тигров.
При этом в центре «Амурский тигр» отметили, что отлов стал вынужденной мерой, так как мероприятия по отпугиванию не действовали, а хищник снова и снова приближался к жилым домам и показывался людям на глаза.
Теперь специалистам предстоит выяснить, почему тигрица странно себя вела. При достаточно высокой плотности копытных в зоне отлова хищница ходила в деревни за собаками и не боялась людей. Уже установлено, что у тигрицы нет малышей на молочном вскармливании.
Ловить тигрицу начали после того, как она утащила из села Алексей-Никольское не менее 4 собак. Мертвых псов хищница утаскивала на несколько километров, что нехарактерно для тигров.
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