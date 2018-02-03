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    В Красноярске ввели режим «черного неба»

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    В Красноярске ввели режим «черного неба»

    В Красноярске ввели режим «черного неба»

    Синоптики предупредили жителей Красноярска о загрязнении воздуха.

    Специалисты подчеркивают, что с вечера 2 февраля до вечера 5 февраля на территории города будут сохраняться метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

    В связи с этим решено ввести режим неблагоприятных метеоусловий, также известный как режим «черного неба», сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

    Надо сказать, что так называемый режим черного неба несколько раз вводился в Красноярске в прошлом году. Обычно он вводится при штиле, тумане или усиленном ветре в сторону жилой зоны, то есть когда существуют неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей.

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