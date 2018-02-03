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    Космонавты Шкаплеров и Мисуркин вернулись на МКС с новым рекордом. МКС, космонавтика, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКосмонавты Шкаплеров и Мисуркин вернулись на МКС с новым рекордом

    Космонавты Шкаплеров и Мисуркин вернулись на МКС с новым рекордом

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    Космонавты Шкаплеров и Мисуркин вернулись на МКС с новым рекордом

    Космонавты Шкаплеров и Мисуркин вернулись на МКС с новым рекордом

    Космонавты Шкаплеров и Мисуркин вернулись на МКС с новым рекордом

      Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров завершили первый в этом году выход в открытый космос, успешно выполнив все поставленные перед ними задачи.

      Космонавты установили на приборный блок остронаправленной антенны новый модуль связи для обеспечения российского сегмента МКС полноценным спутниковым интернет-каналом связи. При этом они демонтировали устаревший модуль, отработавший уже почти 17 лет, и открутили множество мелких «закисших» от времени болтов.

      Выходной люк был закрыт вернувшимися на станцию космонавтами в 02:46 мск. Как сообщили в «Роскосмосе», Мисуркин и Шкаплеров чувствуют себя хорошо, экипаж МКС продолжает выполнение программы полета.

      Таким образом, российские космонавты успешно завершили первый в 2018 году выход в открытый космос. Он продолжался 8 часов 12 минут вместо запланированных 6 часов 40 минут. Дело в том, что после завершения монтажа модуля возникли проблемы с приведением антенны в рабочее положение.

      Как отмечает «Интерфакс», Мисуркин и Шкаплеров поставили рекорд пребывания человека в российском скафандре в открытом космосе. Они на 6 минут превзошли достижение, установленное в декабре 2013 года Олегом Котовым и Сергеем Рязанским.

      Прямая трансляция выхода космонавтов в открытый космос велась на НТВ.Ru.

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