На Украине заявили о потере половины ВВП из-за антироссийских санкций США и ЕС

Украинский депутат заявил, что санкции США и Евросоюза против России обошлись его стране в половину ВВП.
По словам Евгения Мураева, Россия и ЕС из-за ограничительных мер потеряли лишь малую долю от своих ВВП, а вот украинцам санкции стоили очень дорого.
В связи с этим украинский депутат задался вопросом о том, против кого на самом деле ведется санкционная война.
Евгений Мураев, депутат Рады: «Мир необходим для того, чтобы вернуть хотя бы привычные рынки. Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла 2%, Европа меньше 1%, а мы — половину. Эта санкционная война против кого? Против нас?»
Кроме того, депутат обвинил власти в развале промышленности, отметив, что когда-то на Украине делали «самые технологичные ракеты в мире», а теперь «по этим заводам будут водить экскурсии», передает NewsOne.
В связи с этим украинский депутат задался вопросом о том, против кого на самом деле ведется санкционная война.
Евгений Мураев, депутат Рады: «Мир необходим для того, чтобы вернуть хотя бы привычные рынки. Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла 2%, Европа меньше 1%, а мы — половину. Эта санкционная война против кого? Против нас?»
Кроме того, депутат обвинил власти в развале промышленности, отметив, что когда-то на Украине делали «самые технологичные ракеты в мире», а теперь «по этим заводам будут водить экскурсии», передает NewsOne.
Комментарии