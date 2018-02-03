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    На Украине заявили о потере половины ВВП из-за антироссийских санкций США и ЕС

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    На Украине заявили о потере половины ВВП из-за антироссийских санкций США и ЕС

    На Украине заявили о потере половины ВВП <nobr>из-за</nobr> антироссийских санкций США и ЕС

    Украинский депутат заявил, что санкции США и Евросоюза против России обошлись его стране в половину ВВП.

    По словам Евгения Мураева, Россия и ЕС из-за ограничительных мер потеряли лишь малую долю от своих ВВП, а вот украинцам санкции стоили очень дорого.

    В связи с этим украинский депутат задался вопросом о том, против кого на самом деле ведется санкционная война.

    Евгений Мураев, депутат Рады: «Мир необходим для того, чтобы вернуть хотя бы привычные рынки. Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла 2%, Европа меньше 1%, а мы — половину. Эта санкционная война против кого? Против нас?»

    Кроме того, депутат обвинил власти в развале промышленности, отметив, что когда-то на Украине делали «самые технологичные ракеты в мире», а теперь «по этим заводам будут водить экскурсии», передает NewsOne.

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