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    Скончался отец посла США в России

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    • Фото: Associated Press © 2018, Фото: Huntsman Cancer Institute / facebook.com
    Скончался отец посла США в России

    Скончался отец посла США в России

    Скончался отец посла США в России
  • Фото: Associated Press © 2018, Фото: Huntsman Cancer Institute / facebook.com

    • Бизнес, филантроп и отец посла США в России Джон Хантсман-старший скончался в возрасте 80 лет.

    О смерти миллиардера сообщил его сын Питер, который руководит Центром по исследованию рака имени Хантсмана. Он также призвал продолжать трудиться до тех пор, «пока мы не добьемся нашей цели — истребления рака».

    Как отмечает Desert News, здоровье Джона Хантсмана-старшего ухудшилось в последние недели. Причина его смерти пока не называется.

    Джон Хантсман-старший был основателем Huntsman Corporation — крупной химической компании, оборот которой достигает 10 млрд долларов в год. Также он активно занимался благотворительностью и работал в администрации президента США Ричарда Никсона.

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