Скончался отец посла США в России

Бизнес, филантроп и отец посла США в России Джон
Хантсман-старший скончался в возрасте 80 лет.
О смерти миллиардера сообщил его сын Питер, который руководит Центром по исследованию рака имени Хантсмана. Он также призвал продолжать трудиться до тех пор, «пока мы не добьемся нашей цели — истребления рака».
Как отмечает Desert News, здоровье Джона Хантсмана-старшего ухудшилось в последние недели. Причина его смерти пока не называется.
Джон Хантсман-старший был основателем Huntsman Corporation — крупной химической компании, оборот которой достигает 10 млрд долларов в год. Также он активно занимался благотворительностью и работал в администрации президента США Ричарда Никсона.
Как отмечает Desert News, здоровье Джона Хантсмана-старшего ухудшилось в последние недели. Причина его смерти пока не называется.
Джон Хантсман-старший был основателем Huntsman Corporation — крупной химической компании, оборот которой достигает 10 млрд долларов в год. Также он активно занимался благотворительностью и работал в администрации президента США Ричарда Никсона.
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