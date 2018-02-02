Под Саратовом трое взрослых и ребенок погибли от отравления газом

Сыщики выясняют обстоятельства гибели четырех человек в городе Марксе (Саратовская область).
Тела женщины 1984 года рождения, ее дочери 2008 года рождения, а также молодого человека 1996 года рождения и девушки 1999 года рождения обнаружили вечером 2 февраля в квартире жилого дома.
По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом, сообщили в саратовском управлении СК.
Сейчас сыщики осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства трагедии.
По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом, сообщили в саратовском управлении СК.
Сейчас сыщики осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства трагедии.
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