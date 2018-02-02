Двое детей под Новосибирском утонули в вырытой рабочими яме с водой

Двое мальчиков 6 и 11 лет упали в яму, оставленную коммунальщиками после ремонта водопровода в поселке Колывань.
Следователи Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей в яме с водой, оставленной рабочими. Инцидент произошел в рабочем поселке Колывань.
Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, в пятницу днем местные коммунальщики проводили ремонт водопровода. Для этого они вырыли яму глубиной более двух метров, а по завершении работ не засыпали ее и даже не огородили территорию.
Пресс-служба СУ СК по Новосибирской области: «После устранения прорыва водопровода рабочие покинули место, где проводились работы, яму не засыпали и не обеспечили данную территорию ограждением в нарушение норм безопасности. В вечернее время два малолетних брата возрастом 6 и 11 лет проходили мимо указанной ямы и упали туда, самостоятельно выбраться не смогли в следствии чего утонули».
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». На месте работают сотрудники СК, прибыло также руководство регионального управления. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, в пятницу днем местные коммунальщики проводили ремонт водопровода. Для этого они вырыли яму глубиной более двух метров, а по завершении работ не засыпали ее и даже не огородили территорию.
Пресс-служба СУ СК по Новосибирской области: «После устранения прорыва водопровода рабочие покинули место, где проводились работы, яму не засыпали и не обеспечили данную территорию ограждением в нарушение норм безопасности. В вечернее время два малолетних брата возрастом 6 и 11 лет проходили мимо указанной ямы и упали туда, самостоятельно выбраться не смогли в следствии чего утонули».
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». На месте работают сотрудники СК, прибыло также руководство регионального управления. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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