В Ростовской области учительница на уроке отрезала школьнице волосы

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области начало проверку инцидента со школьной учительницей, во время урока отрезавшей ученице прядь волос.
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области начало проверку инцидента в лицее города Волгодонска, где учительница на уроке отрезала школьнице прядь волос. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел накануне. Мать девочки сообщила местному изданию 161.ru, что таким образом учительница наказала девочку за то, что та пришла в школу с распущенными волосами. По словам матери, учительницу «не устроило, что девочка не заплела хвостик и спрятала волосы под водолазку».
Пресс-служба министерства общего и профессионального образования Ростовской области: «В этой школе есть негласное правило, что девочки сидят на уроках с собранными волосами. Преподаватель сделала замечание девочке, девочка не послушалась преподавателя, сказала, что она может хоть отрезать прядь. В итоге учительница не выдержала и маленький кусочек ножницами отрезала. Мы в курсе проблемы, ведем проверку, разбираемся в ситуации».
По данным ведомства, учительница уже написала объяснительную и заявление об увольнении по собственному желанию.
Инцидент произошел накануне. Мать девочки сообщила местному изданию 161.ru, что таким образом учительница наказала девочку за то, что та пришла в школу с распущенными волосами. По словам матери, учительницу «не устроило, что девочка не заплела хвостик и спрятала волосы под водолазку».
Пресс-служба министерства общего и профессионального образования Ростовской области: «В этой школе есть негласное правило, что девочки сидят на уроках с собранными волосами. Преподаватель сделала замечание девочке, девочка не послушалась преподавателя, сказала, что она может хоть отрезать прядь. В итоге учительница не выдержала и маленький кусочек ножницами отрезала. Мы в курсе проблемы, ведем проверку, разбираемся в ситуации».
По данным ведомства, учительница уже написала объяснительную и заявление об увольнении по собственному желанию.
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