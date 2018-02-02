Африканская львица обживает «апартаменты» под Петербургом и ждет помощи от меценатов

В центре помощи диким животным «Велес» заканчивается карантин у четырехмесячной львицы. В канун Нового года дикий котенок выбрался из клетки в самолете Грозный — Петербург. Несколько часов его пытались поймать сотрудники аэропорта Пулково и ветеринары.
Доставить сбежавшую из контейнера в багажном отсеке пассажирку-хищницу в реабилитационный центр было только началом большого пути. Первые три дня рассерженная гостья отказывалась есть и грубила в ответ на попытки пообщаться. Дистанцию пришлось сокращать терпеливо сантиметр за сантиметром.
Наталия Бондаренко, ветеринар: «Львы очень контактные животные. А она еще маленький котенок. Ей нужен прайд, нужны обнимашки».
Когда двуногие посетители отсутствуют, компанию юной царице зверей составляют плюшевая корова да пара настоящих кабанов за окном. Аппетит у новенькой будь здоров. Вместо положенных двух килограммов говядины, она ежедневно съедает три.
Имя принцессе в «Велесе» придумали сразу. Назвали Эльзой — в честь героини книги «Рожденная свободной», известного биолога Джой Адамсон. Но Рапполово не Кения, и шансов вернуть малышку в дикую природу практически нет. Некорректно оформленные документы не позволяют рассчитывать ни на артистическую карьеру, ни на прописку в зоопарке.
Наталия Бондаренко, ветеринар: «Место рождения не известно. Известно только, что какой-то шейх подарил ее чеченцу. А чеченец подарил ее уже человеку из Санкт-Петербурга. Сколько она находилась в Чечне, родилась ли она в арабских странах или уже в Чечне, история умалчивает».
Будущее обладательницы таинственной родословной сотрудники «Велеса» пока не прогнозируют, являя образец гостеприимства. Весной, когда потеплеет, Эльзу поселят в просторных апартаментах на улице. В дальнейшем здесь планируют устроить утепленную часть вольера. Правда, средств на подобный комфорт пока не нашли. Значит, без помощи благотворителей и общественной поддержки точно не обойтись, отмечает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.
Наталия Бондаренко, ветеринар: «Львы очень контактные животные. А она еще маленький котенок. Ей нужен прайд, нужны обнимашки».
Когда двуногие посетители отсутствуют, компанию юной царице зверей составляют плюшевая корова да пара настоящих кабанов за окном. Аппетит у новенькой будь здоров. Вместо положенных двух килограммов говядины, она ежедневно съедает три.
Имя принцессе в «Велесе» придумали сразу. Назвали Эльзой — в честь героини книги «Рожденная свободной», известного биолога Джой Адамсон. Но Рапполово не Кения, и шансов вернуть малышку в дикую природу практически нет. Некорректно оформленные документы не позволяют рассчитывать ни на артистическую карьеру, ни на прописку в зоопарке.
Наталия Бондаренко, ветеринар: «Место рождения не известно. Известно только, что какой-то шейх подарил ее чеченцу. А чеченец подарил ее уже человеку из Санкт-Петербурга. Сколько она находилась в Чечне, родилась ли она в арабских странах или уже в Чечне, история умалчивает».
Будущее обладательницы таинственной родословной сотрудники «Велеса» пока не прогнозируют, являя образец гостеприимства. Весной, когда потеплеет, Эльзу поселят в просторных апартаментах на улице. В дальнейшем здесь планируют устроить утепленную часть вольера. Правда, средств на подобный комфорт пока не нашли. Значит, без помощи благотворителей и общественной поддержки точно не обойтись, отмечает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.
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