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    Африканская львица обживает «апартаменты» под Петербургом и ждет помощи от меценатов. Ленинградская область, Санкт-Петербург, животные, львы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАфриканская львица обживает «апартаменты» под Петербургом и ждет помощи от меценатов

    Африканская львица обживает «апартаменты» под Петербургом и ждет помощи от меценатов

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    Африканская львица обживает «апартаменты» под Петербургом и ждет помощи от меценатов

    Африканская львица обживает «апартаменты» под Петербургом и ждет помощи от меценатов

    Африканская львица обживает «апартаменты» под Петербургом и ждет помощи от меценатов

      В центре помощи диким животным «Велес» заканчивается карантин у четырехмесячной львицы. В канун Нового года дикий котенок выбрался из клетки в самолете Грозный — Петербург. Несколько часов его пытались поймать сотрудники аэропорта Пулково и ветеринары.

      Доставить сбежавшую из контейнера в багажном отсеке пассажирку-хищницу в реабилитационный центр было только началом большого пути. Первые три дня рассерженная гостья отказывалась есть и грубила в ответ на попытки пообщаться. Дистанцию пришлось сокращать терпеливо сантиметр за сантиметром.

      Наталия Бондаренко, ветеринар: «Львы очень контактные животные. А она еще маленький котенок. Ей нужен прайд, нужны обнимашки».

      Когда двуногие посетители отсутствуют, компанию юной царице зверей составляют плюшевая корова да пара настоящих кабанов за окном. Аппетит у новенькой будь здоров. Вместо положенных двух килограммов говядины, она ежедневно съедает три.

      Имя принцессе в «Велесе» придумали сразу. Назвали Эльзой — в честь героини книги «Рожденная свободной», известного биолога Джой Адамсон. Но Рапполово не Кения, и шансов вернуть малышку в дикую природу практически нет. Некорректно оформленные документы не позволяют рассчитывать ни на артистическую карьеру, ни на прописку в зоопарке.

      Наталия Бондаренко, ветеринар: «Место рождения не известно. Известно только, что какой-то шейх подарил ее чеченцу. А чеченец подарил ее уже человеку из Санкт-Петербурга. Сколько она находилась в Чечне, родилась ли она в арабских странах или уже в Чечне, история умалчивает».

      Будущее обладательницы таинственной родословной сотрудники «Велеса» пока не прогнозируют, являя образец гостеприимства. Весной, когда потеплеет, Эльзу поселят в просторных апартаментах на улице. В дальнейшем здесь планируют устроить утепленную часть вольера. Правда, средств на подобный комфорт пока не нашли. Значит, без помощи благотворителей и общественной поддержки точно не обойтись, отмечает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.

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