На Украине активисты забросали пенсионеров мясом

Активисты в Запорожье сорвали акцию организации «Полк Победы», посвященную
75-летию окончания Сталинградской битвы.
Инцидент произошел во время церемонии возложения цветов к памятнику воинам Великой Отечественной войны на Аллее славы в Запорожье. На акцию памяти собрались около 20 пенсионеров.
На пожилых людей набросились несколько десятков человек с украинскими флагами, которые требовали «не насаждать в Запорожье русский мир», а также «уважать» погибших в Донбассе украинских солдат, сообщает «Интерфакс».
Следом националисты включили громкую музыку и бросили к ногам собравшихся говяжью печень, заявив, что это — символ «кровавой власти большевиков». В конфликт вмешались полицейские, которым удалось предотвратить драку.
На пожилых людей набросились несколько десятков человек с украинскими флагами, которые требовали «не насаждать в Запорожье русский мир», а также «уважать» погибших в Донбассе украинских солдат, сообщает «Интерфакс».
Следом националисты включили громкую музыку и бросили к ногам собравшихся говяжью печень, заявив, что это — символ «кровавой власти большевиков». В конфликт вмешались полицейские, которым удалось предотвратить драку.
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