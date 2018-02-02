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    На Украине активисты забросали пенсионеров мясом. Великая Отечественная война, Украина, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Украине активисты забросали пенсионеров мясом

    На Украине активисты забросали пенсионеров мясом

    5 комментариев
    • Фото: akzent.zp.ua
    На Украине активисты забросали пенсионеров мясом

    На Украине активисты забросали пенсионеров мясом

    На Украине активисты забросали пенсионеров мясом
    • Фото: akzent.zp.ua

      • Активисты в Запорожье сорвали акцию организации «Полк Победы», посвященную 75-летию окончания Сталинградской битвы.

      Инцидент произошел во время церемонии возложения цветов к памятнику воинам Великой Отечественной войны на Аллее славы в Запорожье. На акцию памяти собрались около 20 пенсионеров.

      На пожилых людей набросились несколько десятков человек с украинскими флагами, которые требовали «не насаждать в Запорожье русский мир», а также «уважать» погибших в Донбассе украинских солдат, сообщает «Интерфакс».

      Следом националисты включили громкую музыку и бросили к ногам собравшихся говяжью печень, заявив, что это — символ «кровавой власти большевиков». В конфликт вмешались полицейские, которым удалось предотвратить драку.

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