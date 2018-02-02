За крышами, лифтами и батареями в Петербурге будут следить народные ревизоры

В Петербурге создают команду общественных контролеров за сферой ЖКХ.

Предполагается, что народные ревизоры будут следить за работой лифтов, теплом в домах, чтобы крыши не протекали, а взаимоотношения собственников и управляющих компаний были плодотворными. Работать будут самостоятельно либо совместно с Государственной жилищной инспекцией.



Как будет организована деятельность новых ревизоров ЖКХ определит специально созданная рабочая группа. Сегодня ее руководители очертили план действий на ближайшее будущее. По их словам, разбрасываться удостоверениями контролеров они не собираются. Будут отбирать претендентов только с конкретными идеями того, как улучшить жилищно-коммунальную сферу Петербурга. Общественных контролеров занесут в единый реестр.



В рейд по подъездам и чердакам контролеры отправятся не раньше мая. Пока будет идти отбор и обучение. Чтобы наделить новых ревизоров достаточными полномочиями, необходимо создать местный закон об общественном контроле. Подобный уже существует практически во всех регионах.