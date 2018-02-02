Российские космонавты вышли в открытый космос

Командир экипажа МКС Александр Мисуркин и бортинженер Антон Шкаплеров вышли в открытый космос и начали работу на внешней поверхности станции. Им предстоит заменить блок антенны системы «Луч» для улучшения связи с Землей.
Их основной задачей станет демонтаж старого и установка нового приемного устройства широкополосной системы связи на приборном блоке антенны, которая расположена на служебном модуле «Звезда». В будущем это позволит обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации с российского сегмента МКС на наземные пункты слежения через спутники «Луч».
Как ожидается, после этого на российском сегменте МКС появится собственная линия связи с Землей. Она будет работать вне зависимости от зон радиовидимости российских наземных пунктов слежения, и космонавты смогутт полноценно пользоваться Интернетом. Сейчас они вынуждены «одалживать» его у NASA на американском сегменте станции.
О предстоящем выходе в открытый космос на брифинге в декабре рассказал космонавт Антон Шкаплеров. Он отметил, что спутниковая антенна, с которой предстоит работать космонавтам, была запущена еще 17 лет назад, ее элементная база уже устарела и не отвечает современным требованиям.
Антон Шкаплеров, бортинженер МКС: «К сожалению, никто не знает, что там стало за 17 лет с этими элементами. У нас три вида инструментов, чтобы их открутить. Третий вариант — что мы будем их чуть ли не высверливать. В любом случае мы должны выполнить эту задачу, и после этого у нас появится своя связь с Землей вне видимости российских наземных пунктов на территории России. Мы будем пользоваться нашей российской связью, Интернетом. Сейчас мы пользуемся тем, что нам даст НАСА».
Выход планируется завершить ориентировочно через семь часов, сообщает «Интерфакс».
Как ожидается, после этого на российском сегменте МКС появится собственная линия связи с Землей. Она будет работать вне зависимости от зон радиовидимости российских наземных пунктов слежения, и космонавты смогутт полноценно пользоваться Интернетом. Сейчас они вынуждены «одалживать» его у NASA на американском сегменте станции.
О предстоящем выходе в открытый космос на брифинге в декабре рассказал космонавт Антон Шкаплеров. Он отметил, что спутниковая антенна, с которой предстоит работать космонавтам, была запущена еще 17 лет назад, ее элементная база уже устарела и не отвечает современным требованиям.
Антон Шкаплеров, бортинженер МКС: «К сожалению, никто не знает, что там стало за 17 лет с этими элементами. У нас три вида инструментов, чтобы их открутить. Третий вариант — что мы будем их чуть ли не высверливать. В любом случае мы должны выполнить эту задачу, и после этого у нас появится своя связь с Землей вне видимости российских наземных пунктов на территории России. Мы будем пользоваться нашей российской связью, Интернетом. Сейчас мы пользуемся тем, что нам даст НАСА».
Выход планируется завершить ориентировочно через семь часов, сообщает «Интерфакс».
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