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    Герман Греф: «Сбербанк» собирается предложить клиентам инвестиции в криптовалюту. Эксклюзив НТВ. Греф, Сбербанк, криптовалюты, экономика и бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГерман Греф: «Сбербанк» собирается предложить клиентам инвестиции в криптовалюту. Эксклюзив НТВ

    Герман Греф: «Сбербанк» собирается предложить клиентам инвестиции в криптовалюту. Эксклюзив НТВ

    7 комментариев
    Герман Греф: «Сбербанк» собирается предложить клиентам инвестиции в криптовалюту. Эксклюзив НТВ

    Герман Греф: «Сбербанк» собирается предложить клиентам инвестиции в криптовалюту. Эксклюзив НТВ

    Герман Греф: «Сбербанк» собирается предложить клиентам инвестиции в криптовалюту. Эксклюзив НТВ

      «Сбербанк» работает над тем, чтобы его клиенты могли инвестировать в криптовалюты. Об этом в интервью НТВ рассказал глава банка Герман Греф. Соответствующая работа идет в швейцарском офисе «Сбербанка» (в этой стране разрешено не только производство криптовалют, но и операции с ними).

      Герман Греф: «Наш швейцарский офис работает над тем, чтобы создать такую возможность для тех наших клиентов, которые очень ясно себе представляют все риски, связанные с инвестированием в криптовалюту».

      По словам главы «Сбербанка», этот продукт не предполагается делать массовым.

      Герман Греф: «Неквалифицированному инвестору мы бы никогда не пожелали инвестиций в криптовалюту. А тем, кто понимает все риски и хочет в это абсолютно осознанно инвестировать, мы постараемся такую возможность предложить».

      Накануне был опубликован ежегодный международный рейтинг Brand Finance. «Сбербанк» стал самым дорогим российским брендом, а также единственным российским брендом, вошедшим в топ-25 самых дорогих банковских брендов мира. Стоимость бренда «Сбербанка» в 2017 году выросла до 11,6 миллиарда долларов.

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