Герман Греф: «Сбербанк» собирается предложить клиентам инвестиции в криптовалюту. Эксклюзив НТВ

«Сбербанк» работает над тем, чтобы его клиенты могли инвестировать в криптовалюты. Об этом в интервью НТВ рассказал глава банка Герман Греф. Соответствующая работа идет в швейцарском офисе «Сбербанка» (в этой стране разрешено не только производство криптовалют, но и операции с ними).

Герман Греф: «Наш швейцарский офис работает над тем, чтобы создать такую возможность для тех наших клиентов, которые очень ясно себе представляют все риски, связанные с инвестированием в криптовалюту».



По словам главы «Сбербанка», этот продукт не предполагается делать массовым.



Герман Греф: «Неквалифицированному инвестору мы бы никогда не пожелали инвестиций в криптовалюту. А тем, кто понимает все риски и хочет в это абсолютно осознанно инвестировать, мы постараемся такую возможность предложить».



Накануне был опубликован ежегодный международный рейтинг Brand Finance. «Сбербанк» стал самым дорогим российским брендом, а также единственным российским брендом, вошедшим в топ-25 самых дорогих банковских брендов мира. Стоимость бренда «Сбербанка» в 2017 году выросла до 11,6 миллиарда долларов.