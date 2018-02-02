В Петербурге таксист жестоко избил клиента

Полиция изучает обстоятельства инцидента, в результате которого в больнице оказался пассажир, заказавший такси через диспетчера.

После несостоявшейся поездки его госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. У мужчины ушиб головного мозга, перелом скул, травма глаза.



Борис Шкляр рассказывает, что поздно вечером, собираясь уезжать от друзей из города Сертолово, он вызвал такси. Когда они с женой и 10-летним сыном садились в брендированную машину, выяснилось, что переднее пассажирское место занято посторонним человеком.



Объяснение водителя, что это его жена, семью не устроило, и они решили отказаться от поездки. Проехав около 150 метров, шофер остановился, и люди вышла из автомобиля. Затем, как говорит пострадавший, шофер выскочил из машины и сбил с ног Шкляра, а затем стал бить пассажира головой об асфальт.



То, что происходило после высадки, может подтвердить не только жена и сын Бориса, но и видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как водитель наносит один удар, а вторым бросает пассажира на асфальт. После чего шофер садится за руль, но через некоторое время снова выходит и будто бы трясет Бориса. Потом машина такси уезжает, оставив мужчину лежать на снегу.



Сейчас врачи ждут, когда спадет отек, чтобы понять, потребуются ли Борису операция. И говорят, что ему повезло: угрозы потери зрения нет и прогнозы на восстановление положительные.



Сегодня полиция опросила пострадавшего и приняла от него заявление. Личность водителя установлена, так как он тоже обратился в полицию со встречным заявлением о конфликте.