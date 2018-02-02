Под Калугой школьник перед уроком ранил ножом одноклассника и выпрыгнул в окно

Ученик одной из школ города
Спас-Деменска ударил одноклассника ножом и выпрыгнул из окна. Нападавший госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника.
Ученик седьмого класса школы №1 города Спас-Деменска напал на одноклассника с кухонным ножом. Инцидент произошел в пятницу перед первым уроком. Подросток нанес однокласснику несколько ударов ножом, после чего выпрыгнул из окна класса. Учительницы в этот момент в классе не было: она вышла за журналом, уточнили в пресс-службе регионального управления СК.
Пресс-служба СУ СК по Калужской области: «Зачинщик покинул класс через окно, расположенное на третьем этаже. Сейчас он находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника. Потерпевшему также была оказана медицинская помощь, раны зашиты, и мальчик отпущен домой».
Сообщается, что раненый подросток успел оттолкнуть нападавшего и убежать. Пострадавший и его одноклассники сообщили следователям, что нападавший ни с кем из класса не ссорился, однако в последнее время был замкнут и избегал общения со сверстниками.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Пресс-служба СУ СК по Калужской области: «Зачинщик покинул класс через окно, расположенное на третьем этаже. Сейчас он находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника. Потерпевшему также была оказана медицинская помощь, раны зашиты, и мальчик отпущен домой».
Сообщается, что раненый подросток успел оттолкнуть нападавшего и убежать. Пострадавший и его одноклассники сообщили следователям, что нападавший ни с кем из класса не ссорился, однако в последнее время был замкнут и избегал общения со сверстниками.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
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