В метро Москвы объяснили, почему «надели» на украинку платок

Московский метрополитен прокомментировал изменение фрески на станции метро «Киевская» в Москве, где вместо лент на голове украинской девушки появился платок.
Фреске под названием «Танцующие», которая украшает вестибюль станции метро «Киевская», вернули исторический облик. В Twitter Московского метрополитена прокомментировали сообщения в СМИ, которые обратили внимание на изменения в панно после недавней реставрации: вместо национального украинского венка на голове девушки появился платок.
Из сообщения Мосметро: «Спасибо за внимание к фрескам на „Киевской“. Так, действительно, на фото 1954 года голову девушки на панно „Танцующие“ покрывал платок. Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы».
Однако в комментариях многие обратили внимание, что реставрация выполнена небрежно, так как из-под платка все равно виднеются концы лент. «Вы где видели ленточки под платком?» — заявляет один из пользователей. Еще одна читательница отмечает, что на другой фреске после реставрации появился «лишний» мальчик.
Из сообщения Мосметро: «Спасибо за внимание к фрескам на „Киевской“. Так, действительно, на фото 1954 года голову девушки на панно „Танцующие“ покрывал платок. Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы».
Спасибо за внимание к фрескам на «Киевской». Так, действительно, на фото 1954 года голову девушки на пано «Танцующие» покрывал платок. Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы. pic.twitter.com/U8Yc4PRMFl— Мосметро (@MoscowMetro) 2 февраля 2018 г.
Однако в комментариях многие обратили внимание, что реставрация выполнена небрежно, так как из-под платка все равно виднеются концы лент. «Вы где видели ленточки под платком?» — заявляет один из пользователей. Еще одна читательница отмечает, что на другой фреске после реставрации появился «лишний» мальчик.
А мальчик откуда взялся?— Лисякина (@rh_pateline) 2 февраля 2018 г.
Это всё очень сложно назвать реставрацией, все фрески изуродованы. pic.twitter.com/A8YzAJEkLR
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