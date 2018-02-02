В метро Москвы объяснили, почему «надели» на украинку платок

Спасибо за внимание к фрескам на «Киевской». Так, действительно, на фото 1954 года голову девушки на пано «Танцующие» покрывал платок. Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы. pic.twitter.com/U8Yc4PRMFl — Мосметро (@MoscowMetro) 2 февраля 2018 г.

А мальчик откуда взялся?

Это всё очень сложно назвать реставрацией, все фрески изуродованы. pic.twitter.com/A8YzAJEkLR — Лисякина (@rh_pateline) 2 февраля 2018 г.

Фреске под названием «Танцующие», которая украшает вестибюль станции метро «Киевская», вернули исторический облик. В Twitter Московского метрополитена прокомментировали сообщения в СМИ, которые обратили внимание на изменения в панно после недавней реставрации: вместо национального украинского венка на голове девушки появился платок.: «Спасибо за внимание к фрескам на „Киевской“. Так, действительно, на фото 1954 года голову девушки на панно „Танцующие“ покрывал платок. Именно поэтому на отреставрированной фреске она представлена в этом облике. Подход согласован Департаментом культурного наследия Москвы».Однако в комментариях многие обратили внимание, что реставрация выполнена небрежно, так как из-под платка все равно виднеются концы лент. «Вы где видели ленточки под платком?» — заявляет один из пользователей. Еще одна читательница отмечает, что на другой фреске после реставрации появился «лишний» мальчик.