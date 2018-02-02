Сурок Фил предсказал американцам долгую зиму

Сегодня отмечается День сурка. Этот праздник зародился в американском городке Панксатони (штат Пенсильвания). Считается, что если в этот день сурок Фил увидит свою тень, то зима будет длиться еще 6 недель.

Особенно популярен День сурка стал после выхода одноименного фильма с Биллом Мюрреем. Сегодня Фил предсказал американцам еще 6 холодных зимних недель.



Традиция делать метеорологические прогнозы на основании поведения животных, по всей видимости, практиковалась еще в Древнем Риме. Там 2 февраля отмечался День ежа, схожий с американским Днем сурка.