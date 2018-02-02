В Башкирии задержан директор завода за невыплату зарплаты работникам

Директор Стерлитамакского завода композитных труб задержан по подозрении в невыплате зарплаты работникам.
По данным следствия, 39-летний руководитель предприятия не выплатил 2,35 млн рублей заработной платы десяти работникам с августа 2016 года. Сейчас он задержан и помещен в изолятор временного содержания.
В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение, сообщает ТАСС.
Стерлитамакский завод композитных труб начал работу в 2013 году в составе холдинга «Композитные трубы». Производит композитные стеклопластиковые и базальтостеклопластиковые трубопроводы различного назначения.
В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение, сообщает ТАСС.
Стерлитамакский завод композитных труб начал работу в 2013 году в составе холдинга «Композитные трубы». Производит композитные стеклопластиковые и базальтостеклопластиковые трубопроводы различного назначения.
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