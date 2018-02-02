Невский <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский 16+
    •  

    В Башкирии задержан директор завода за невыплату зарплаты работникам

    комментировать

    В Башкирии задержан директор завода за невыплату зарплаты работникам

    В Башкирии задержан директор завода за невыплату зарплаты работникам

    Директор Стерлитамакского завода композитных труб задержан по подозрении в невыплате зарплаты работникам.

    По данным следствия, 39-летний руководитель предприятия не выплатил 2,35 млн рублей заработной платы десяти работникам с августа 2016 года. Сейчас он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

    В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение, сообщает ТАСС.

    Стерлитамакский завод композитных труб начал работу в 2013 году в составе холдинга «Композитные трубы». Производит композитные стеклопластиковые и базальтостеклопластиковые трубопроводы различного назначения.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru