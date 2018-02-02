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    Минфин предложил создать в России офшоры для торгов криптовалютой

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    Минфин предложил создать в России офшоры для торгов криптовалютой

    Минфин предложил создать в России офшоры для торгов криптовалютой

    Минфин рассматривает возможность легализовать торги криптовалютой на островах Русский и Октябрьский.

    Минфин РФ рассматривает возможность создать особые зоны, в которых будут разрешены организованные торги криптовалютой. Соответствующее предложение содержится в законопроекте «О цифровых финансовых активах, предложенном ведомством. На роль таких оффшорных зон претендуют остров Русский на Дальнем Востоке и остров Октябрьский в Калининградской области, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

    Алексей Моисеев, замминистра финансов РФ: „Собственно говоря, в том законопроекте, который мы разместили, предусмотрена продажа на организованных торгах… Может, это не будет на общей территории, но в рамках специальных территорий, вроде Свободного порт Владивосток. Там уже присутствует элемент офшора. Сейчас готовится законопроект про острова Русский и Октябрьский, где будет еще более особый режим“».

    Легализация обмена криптовалют должна помочь в обелении рынка в России, однако Банк России предложение об оффшорных зонах не поддерживает, передает слова Моисеева ТАСС.

    Законопроект «О цифровых финансовых активах» должен определить основные понятия цифровых технологий, применяемых в финансах, включая криптовалюты, и закрепить их статус. Банк России и Минфин еще не пришли к согласию в вопросе обмена криптовалют на рубли и другие активы. ЦБ рассчитывает, что такие сделки должны быть возможны только в отношении токенов — аналогов фьючерсов на рынке криптовалют. Минфин отмечает, что в таком случае криптовалюты не могут быть средством платежа в России.

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