На Урале сгорел дом Ельциных

В Свердловской области сгорел дом, ранее принадлежавший семье первого президента России Бориса Ельцина.

Дом находился в селе Басмановское Свердловской области и, по словам представителя «Ельцин Центра» Людмилы Телень, скорее всего, принадлежал деду Ельцина.



Телень уточнила, что сам Ельцин родился не в этом доме, но здесь какое-то время жили его родители, и вероятно, он бывал тоже.



Людмила Телень, первый заместитель исполнительного директора «Ельцин Центра»: «Этот дом, скорее всего, на 90%, принадлежал Ельцин там не родился. Он родился в Бутке. Но это дом, где жили какое-то время его родители и где он, вероятно, бывал».



Телень добавила, что в Басмановском были два дома, принадлежащих семье Ельцина. Один из них — дом деда, который сейчас сгорел. Второй — дом родителей, до наших дней строение не сохранилось. Она также пояснила, что у сгоревшего дома были другие хозяева, семья Ельцина к нему уже не имела отношения.



