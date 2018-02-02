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    На Урале сгорел дом Ельциных. Ельцин, история, пожары, Свердловская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Урале сгорел дом Ельциных

    На Урале сгорел дом Ельциных

    3 комментария
    • Фото: Игорь Пустовалов / vk.com
    На Урале сгорел дом Ельциных

    На Урале сгорел дом Ельциных

    На Урале сгорел дом Ельциных
    • Фото: Игорь Пустовалов / vk.com

      • В Свердловской области сгорел дом, ранее принадлежавший семье первого президента России Бориса Ельцина.

      Дом находился в селе Басмановское Свердловской области и, по словам представителя «Ельцин Центра» Людмилы Телень, скорее всего, принадлежал деду Ельцина.

      Телень уточнила, что сам Ельцин родился не в этом доме, но здесь какое-то время жили его родители, и вероятно, он бывал тоже.

      Людмила Телень, первый заместитель исполнительного директора «Ельцин Центра»: «Этот дом, скорее всего, на 90%, принадлежал Ельцин там не родился. Он родился в Бутке. Но это дом, где жили какое-то время его родители и где он, вероятно, бывал».

      Телень добавила, что в Басмановском были два дома, принадлежащих семье Ельцина. Один из них — дом деда, который сейчас сгорел. Второй — дом родителей, до наших дней строение не сохранилось. Она также пояснила, что у сгоревшего дома были другие хозяева, семья Ельцина к нему уже не имела отношения.

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