В Омске задержали лжеимпрессарио, обманувшего «королеву ночной Москвы»

Пятно на репутации пытается вывести Заза Наполи. Эпатажной звезде московских клубов стало известно, что ее именем воспользовался некий импресарио: мошенник знакомился в соцсетях с желающими пригласить Зазу на мероприятия.

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мошенничество

Омск

Надо отметить, что ажиотажа вокруг «королевы ночной Москвы» не было, но об одном выступлении в омском арт-кафе договориться удалось. Заказчик даже передал деньги, однако вечеринка прошла без главной гостьи. В результате лжеконцертмейстера задержали. А как эта история отразилась на самой диве, выяснял корреспондент НТВ Михаил Ракитский.



Увидеть его без грима — редкий момент. Прогуливаясь по лабиринтам гардеробных Владим Казанцев, он же Заза Наполи, делится последними новостями. Правда, известия, скорее, не о творческих победах, а о материальных разочарованиях. Казанцев оказался втянут в неприятную историю. Кто-то от его имени договорился о концерте в Омске, собрал деньги, но выступление не состоялось. Хотя сам артист готов был блистать во всех смыслах этого слова: выбрал, пожалуй, лучшее свое платье.



Это еще хорошо, что билеты не начали продавать, говорит Владим Казанцев. Ведь тогда пришлось бы оправдываться перед поклонниками. Выяснилось, что несостоявшийся концерт вообще никто и никак не рекламировал. Один человек обратился к организаторам, ну а те, как говорит Казанцев, присвоили себе его гонорар. И ладно бы это были сумасшедшие деньги — Заза Наполи готова была выйти на сцену и за скромное вознаграждение.



Алёна Украинская, сотрудница пресс-службы УМВД России по Омской области: «Мужчина через социальную сеть связался и договорился о стоимости услуг, которая составила 96 тысяч рублей. Предоплату — 56 тысяч — заявитель перевел на указанный счет. После того как посредник перестал выходить на связь, потерпевший обратился в полицию».



Того самого организатора стражи порядка отыскали и допросили. В МВД даже завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Пока обвинений вероятному злоумышленнику не предъявили. Для дачи показаний правоохранители пригласили и Владима Казанцева. Впрочем, сам он еще не решил, в каком виде появиться в участке. С одной стороны, лучше бы прийти без грима и блесток, с другой — ведь дело касается его образа, Зазы Наполи. И раз уж обидели Зазу, то явиться к полицейским должна именно она. А у этого сценического персонажа характер менее сдержанный. Подробнее — в репортаже НТВ.