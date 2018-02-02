Невский <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский 16+
    •  
    Сирийские дети в Хомсе получили от российских военных пуховики и ботинки. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСирийские дети в Хомсе получили от российских военных пуховики и ботинки

    Сирийские дети в Хомсе получили от российских военных пуховики и ботинки

    комментировать
    Сирийские дети в Хомсе получили от российских военных пуховики и ботинки

    Сирийские дети в Хомсе получили от российских военных пуховики и ботинки

    Сирийские дети в Хомсе получили от российских военных пуховики и ботинки

      Российские военные доставили гуманитарную помощь в Хомс. В одну из городских школ привезли теплые вещи для детей, большинство из которых — беженцы. Многие ребята остались без попечения родителей.

      Ученикам раздали пуховики, сапоги и ботинки, а также на будущее демисезонную одежду — легкие куртки, свитеры, рубашки.

      Дмитрий Неутолимов, представитель центра примирения враждующих сторон в Сирии: «Данная акция говорит о том, что российская сторона живет вместе с сирийским народом. Мы за то, чтобы на этой земле был мир. Своими улыбками, счастьем и радостью дети говорят спасибо».

      Вещи отвезли и в родильное отделение военного госпиталя Хомса. Больница находится в опасном месте и во время боевых действий часто попадала под обстрелы, однако работать не прекратила.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru