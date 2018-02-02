Сирийские дети в Хомсе получили от российских военных пуховики и ботинки

Российские военные доставили гуманитарную помощь в Хомс. В одну из городских школ привезли теплые вещи для детей, большинство из которых — беженцы. Многие ребята остались без попечения родителей.

Ученикам раздали пуховики, сапоги и ботинки, а также на будущее демисезонную одежду — легкие куртки, свитеры, рубашки.



Дмитрий Неутолимов, представитель центра примирения враждующих сторон в Сирии: «Данная акция говорит о том, что российская сторона живет вместе с сирийским народом. Мы за то, чтобы на этой земле был мир. Своими улыбками, счастьем и радостью дети говорят спасибо».



Вещи отвезли и в родильное отделение военного госпиталя Хомса. Больница находится в опасном месте и во время боевых действий часто попадала под обстрелы, однако работать не прекратила.