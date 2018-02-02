Невский <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский 16+
    •  
    В Канаде садовник-маньяк убивал и закапывал богатых клиентов. Канада, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Канаде садовник-маньяк убивал и закапывал богатых клиентов

    В Канаде садовник-маньяк убивал и закапывал богатых клиентов

    комментировать
    В Канаде <nobr>садовник-маньяк</nobr> убивал и закапывал богатых клиентов

    В Канаде садовник-маньяк убивал и закапывал богатых клиентов

    В Канаде <nobr>садовник-маньяк</nobr> убивал и закапывал богатых клиентов

      Жуткую тайну садовника, похоже, разгадали канадские полицейские. Они вышли на след подозреваемого, который закапывал своих клиентов — состоятельных владельцев коттеджей — на их же участках. На данный момент обнаружены фрагменты тел как минимум пятерых убитых мужчин.

      На след 66-летнего Брюса Макартура стражи порядка вышли после того, как выяснили, что каждый из пропавших без вести перед смертью заключал с ним договор. Но что самое удивительное: соседи и другие клиенты ландшафтного дизайнера отзываются о нем, как о веселом и добром человеке, и не верят в то, что он может быть жестоким преступником.

      Хэнк Иксинга, детектив: «Мы считаем, что жертв гораздо больше, чем 5 тел, которые мы нашли. Я понятия не имею, сколько еще может быть».

      Сейчас на участках, где работал Макартур, следователи и криминалисты раскапывают все клумбы. И, конечно же, опрашивают тех, кто с подозреваемым был знаком. Сам вероятный преступник под арестом.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru