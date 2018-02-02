В Канаде садовник-маньяк убивал и закапывал богатых клиентов

Жуткую тайну садовника, похоже, разгадали канадские полицейские. Они вышли на след подозреваемого, который закапывал своих клиентов — состоятельных владельцев коттеджей — на их же участках. На данный момент обнаружены фрагменты тел как минимум пятерых убитых мужчин.

На след 66-летнего Брюса Макартура стражи порядка вышли после того, как выяснили, что каждый из пропавших без вести перед смертью заключал с ним договор. Но что самое удивительное: соседи и другие клиенты ландшафтного дизайнера отзываются о нем, как о веселом и добром человеке, и не верят в то, что он может быть жестоким преступником.



Хэнк Иксинга, детектив: «Мы считаем, что жертв гораздо больше, чем 5 тел, которые мы нашли. Я понятия не имею, сколько еще может быть».



Сейчас на участках, где работал Макартур, следователи и криминалисты раскапывают все клумбы. И, конечно же, опрашивают тех, кто с подозреваемым был знаком. Сам вероятный преступник под арестом.