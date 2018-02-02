В Чувашии в квартире нашли мертвой семью затворников

Тела
81-летней женщины, а также двух ее сыновей 40 и 42 лет нашли в квартире в одном из домов в городе Шумерля в Чувашии.
По данным СУ СКР по региону, семья вела затворнический образ жизни. С соседями они практически не общались, от помощи социальных работников отказывались. Причем известно, что 42-летний мужчина состоял на учете у психиатра.
Предположительно, все трое умерли более месяца назад. Последний раз живыми их видели в конце декабря прошлого года, а квартиру вскрыли, после того, как участковый полиции, сициальный и медицинский работники пришли с проверкой, но им никто не открыл. При этом в квартире не оказалось никаких продуктов питания, хотя деньги для их покупки были.
Отмечается, что сыщики не нашли следов незаконного проникновения в квартиру, признаков насильственной смерти также не обнаружили.
Предположительно, все трое умерли более месяца назад. Последний раз живыми их видели в конце декабря прошлого года, а квартиру вскрыли, после того, как участковый полиции, сициальный и медицинский работники пришли с проверкой, но им никто не открыл. При этом в квартире не оказалось никаких продуктов питания, хотя деньги для их покупки были.
Отмечается, что сыщики не нашли следов незаконного проникновения в квартиру, признаков насильственной смерти также не обнаружили.
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