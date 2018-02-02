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    В Чечне спустя 18 лет осудили двоих боевиков, напавших на псковских десантников. Басаев, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Чечне спустя 18 лет осудили двоих боевиков, напавших на псковских десантников

    В Чечне спустя 18 лет осудили двоих боевиков, напавших на псковских десантников

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    В Чечне спустя 18 лет осудили двоих боевиков, напавших на псковских десантников

    В Чечне спустя 18 лет осудили двоих боевиков, напавших на псковских десантников

    В Чечне спустя 18 лет осудили двоих боевиков, напавших на псковских десантников

      Обвинительный приговор вынесли двоим участникам так называемой банды Басаева и Хаттаба. Арслан Валиев и Фаизбек Амангазиев отправятся в колонию строго режима на 15,5 и 16 лет.

      Сотрудники СК, которые занимались расследованием, выяснили, что двое преступников были в числе нападавших на военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ еще в феврале 2000 года. Тогда в ходе перестрелки с боевиками в окрестностях чеченского села Улус-Керт погибли 84 десантника, не дав террористам прорваться через ущелье.

      Доказательства вины Валиева и Амангазиева собирали почти 18 лет. А недавно по фотографиям и видеосъемкам их опознали бывшие сообщники, которые уже осуждены и отбывают наказание. Представленные материалы стали основанием для возбуждения уголовного дела ГУ СКР по Северному Кавказу.

      В СК отметили, что боевики нападали на псковских десантников с трех сторон, «при этом Амангазиев и Валиев, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих».

      Ранее девять участников боестолкновения, среди которых гражданин Украины, член запрещенной в РФ организации «УНА-УНСО» Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы.

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