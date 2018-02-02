Мосгорсуд разрешил журналисту «Новой газеты» самостоятельно покинуть Россию

Мосгорсуд разрешил журналисту «Новой газеты» Худоберди Нурматову (псевдоним — Али Феруз) самостоятельно уехать из России, где он находился незаконно.
Содержание Худоберди Нурматова в центре временного содержания не ограничивает его право на основании письменного ходатайства самостоятельно выехать в третью страну, сообщила в ходе судебного слушания судья Юлия Притула.
Адвокат журналиста Даниил Хаймович отметил, что Нурматова готовы принять в Германии. «Он купил билеты, у него есть все документы для этого», — передает слова защитника РИА Новости.
Ранее речь шла о принудительном выдворении Нурматова в Узбекистан. По данным правоохранительных органов Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без документов, удостоверяющих личность. Также журналиста подозревают в связях с радикальными исламистами из группировки «Ат-Такфир валь-Хиджра» ( запрещена в России). Нурматов был задержан в России по требованию узбекских властей, а из Узбекистана уехал «несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать».
Летом прошлого года Басманный суд Москвы постановил выдворить корреспондента «Новой газеты» и гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова на родину за нарушение миграционного законодательства. Однако в связи с постановлением Европейского суда по правам человека исполнение решения было приостановлено.
Также с просьбой не выдворять журналиста из России президента РФ Владимира Путина просила редакция «Новой газеты». Коллеги отмечали, что Нурматов учился в РФ и прекрасно владеет русским языком. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль обращал внимание миграционных властей на ситуацию с выдворением Нурматова, но, по его словам, «ситуация непростая, есть нарушения, на которые сложно закрыть глаза».
В ходе одного из заседаний журналист пытался покончить с собой.
Адвокат журналиста Даниил Хаймович отметил, что Нурматова готовы принять в Германии. «Он купил билеты, у него есть все документы для этого», — передает слова защитника РИА Новости.
Ранее речь шла о принудительном выдворении Нурматова в Узбекистан. По данным правоохранительных органов Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без документов, удостоверяющих личность. Также журналиста подозревают в связях с радикальными исламистами из группировки «Ат-Такфир валь-Хиджра» ( запрещена в России). Нурматов был задержан в России по требованию узбекских властей, а из Узбекистана уехал «несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать».
Летом прошлого года Басманный суд Москвы постановил выдворить корреспондента «Новой газеты» и гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова на родину за нарушение миграционного законодательства. Однако в связи с постановлением Европейского суда по правам человека исполнение решения было приостановлено.
Также с просьбой не выдворять журналиста из России президента РФ Владимира Путина просила редакция «Новой газеты». Коллеги отмечали, что Нурматов учился в РФ и прекрасно владеет русским языком. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль обращал внимание миграционных властей на ситуацию с выдворением Нурматова, но, по его словам, «ситуация непростая, есть нарушения, на которые сложно закрыть глаза».
В ходе одного из заседаний журналист пытался покончить с собой.
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