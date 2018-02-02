Михаил Шуфутинский, Елена Валюшкина и Александр Тютин станут героями программы «Однажды…»

3 февраля, в субботу, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» появятся знаменитый эстрадный певец Михаил Шуфутинский, известная актриса Елена Валюшкина и популярный актер Александр Тютин.
Зрители получат возможность ближе познакомиться с заслуженным артистом России, известным певцом и продюсером Михаилом Шуфутинским. Музыкант расскажет свою историю успеха, вспомнит трудное детство в послевоенное время и первые заработки. Он расскажет о решении переехать на Дальний Восток, женитьбе на возлюбленной и рождении первенца, а также суровых местных нравах и климате. Также певец вспомнит, как покидал Родину и как привыкал к новому дому по ту сторону океана, где записал первые сольные альбомы на пляжах Брайтон-Бич. Позднее артист вернулся в Россию, которая приняла его с распростертыми объятиями, но это привело к разлуке с самым близким человеком — женой Маргаритой. Сегодня Михаил Шуфутинский, один из легендарных шансонье страны, с трепетом говорит о своей супруге, которой нет рядом вот уже 3 года, и поет о самой разной любви.
В рамках авторского проекта свое «Однажды…» скажет и известная актриса театра и кино Елена Валюшкина. Артистка вспомнит тайных поклонников и славу, нахлынувшую после выхода в свет фильма Марка Захарова «Формула любви», а также переезд и вынужденный водительский опыт. Елена расскажет о попытках завести ребенка и о тяжелой болезни сына, ради лечения которой семье навсегда пришлось уехать из мегаполиса. Актриса прольет свет на подробности неожиданного развода с мужем, актером Александром Яцко, после 20 лет брака. Кроме того, Валюшкина поделится комичной историей похода в пенсионный фонд, легким рецептом блинчиков для тех, у кого вечно нет времени, и главным секретом молодости.
Популярный актер Александр Тютин, знакомый зрителям НТВ по одной из главных ролей в остросюжетной комедии «Оперетта Капитана Крутова», принимает участие в съемках нового проекта телеканала — мелодрамы «Скорая помощь». В интервью для программы «Однажды…» артист расскажет о сложном периоде безработицы и признается: собственный дом — это подтверждение самореализации в профессии. Александр и его супруга Ирина представят разные точки зрения на свою историю любви и объяснят, почему так и не решились завести детей.
Смотрите программу «Однажды…» в эту субботу, 3 февраля, в 16:20 на НТВ и НТВ.Ru.
В рамках авторского проекта свое «Однажды…» скажет и известная актриса театра и кино Елена Валюшкина. Артистка вспомнит тайных поклонников и славу, нахлынувшую после выхода в свет фильма Марка Захарова «Формула любви», а также переезд и вынужденный водительский опыт. Елена расскажет о попытках завести ребенка и о тяжелой болезни сына, ради лечения которой семье навсегда пришлось уехать из мегаполиса. Актриса прольет свет на подробности неожиданного развода с мужем, актером Александром Яцко, после 20 лет брака. Кроме того, Валюшкина поделится комичной историей похода в пенсионный фонд, легким рецептом блинчиков для тех, у кого вечно нет времени, и главным секретом молодости.
Популярный актер Александр Тютин, знакомый зрителям НТВ по одной из главных ролей в остросюжетной комедии «Оперетта Капитана Крутова», принимает участие в съемках нового проекта телеканала — мелодрамы «Скорая помощь». В интервью для программы «Однажды…» артист расскажет о сложном периоде безработицы и признается: собственный дом — это подтверждение самореализации в профессии. Александр и его супруга Ирина представят разные точки зрения на свою историю любви и объяснят, почему так и не решились завести детей.
Смотрите программу «Однажды…» в эту субботу, 3 февраля, в 16:20 на НТВ и НТВ.Ru.
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