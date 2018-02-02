В Обнинске открыли Центр высокоточной радиологии для лечения рака

Ядерная медицина, протонная терапия и врачи-физики — эти термины не из области фантастики. В Центре высокоточной радиологии в Обнинске журналистам показали, как работают новейшие аппараты для лечения рака, в том числе гамма-нож , с помощью которого злокачественную опухоль можно уничтожить за считаные минуты без хирургического вмешательства.

Лечение рака в несколько сеансов по 15 минут в России еще несколько лет назад казалось фантастикой. Сегодня, как говорят врачи, это будни отечественной медицины. Процедура проходит без боли и практически без последствий. Мирный атом вывел борьбу с онкологией на новую орбиту.



Без разрезов и наркоза теперь можно уничтожить любую злокачественную клетку. Гамма-нож только называется как хирургический инструмент, в остальном — чистая физика. Кобальтовые излучения проникают в пораженный участок, не оставляя шансов опухоли. Уже на следующий день после операции пациент может не то что вернуться домой, а выйти на работу.



Таких ножей в всем мире насчитывается 300 штук. Один сегодня установили в Центре высокоточной радиологии в Обнинске. На его базе создают комплекс ядерной медицины. Здесь провели первые испытания аппарата протонной терапии. Устройство, напоминающее миниатюрный адронный коллайдер, разрушает опухоль внутри здоровой клетки, даже не задевая ее. Подробности — в репортаже корреспондента Александра Терёхина.