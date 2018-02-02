ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков и страховой компании

Столичные «ПартнерКапиталБанк» и
«Расчетно-Кредитный банк» (РКБ), а также страховая компания «Южуралжасо» лишились лицензий.
Как сообщается на сайте регулятора, бизнес-модель «ПартнерКапиталБанка» была во многом ориентирована на размещение средств в высокорискованные активы, в связи с чем на балансе кредитной организации образовался серьезный объем проблемной задолженности.
Также финансовая организация пренебрегала требованиями законодательства и нормативными актами Банка России, которые касаются противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма в части представления достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Выяснилось, что во второй половине прошлого года банк активно проводил сомнительные транзитные операции. «ПартнерКапиталБанк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 января он занимал 469-е занимал место в банковской системе страны.
По тем же причинам ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Расчетно-Кредитного банка» (РКБ). Его деятельность на протяжении 2016–2017 годов была в значительной степени ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, а это говорит о существовании серьезной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. РКБ является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности на 1 января, он занимал 184-е место в банковской системе России.
У страховой компании «Южуралжасо» ЦБ отозвал лицензию за то, что в установленный срок не были устранены нарушения страхового законодательства, которые стали основанием для приостановления действия лицензий на страховую деятельность. Речь идет о несоблюдении требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. В связи с отзывом лицензий «Южуралжасо» обязана исполнить обязательства по договорам страхования, в том числе произвести выплаты по наступившим страховым случаям.
Также финансовая организация пренебрегала требованиями законодательства и нормативными актами Банка России, которые касаются противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма в части представления достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Выяснилось, что во второй половине прошлого года банк активно проводил сомнительные транзитные операции. «ПартнерКапиталБанк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 января он занимал 469-е занимал место в банковской системе страны.
По тем же причинам ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Расчетно-Кредитного банка» (РКБ). Его деятельность на протяжении 2016–2017 годов была в значительной степени ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, а это говорит о существовании серьезной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. РКБ является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности на 1 января, он занимал 184-е место в банковской системе России.
У страховой компании «Южуралжасо» ЦБ отозвал лицензию за то, что в установленный срок не были устранены нарушения страхового законодательства, которые стали основанием для приостановления действия лицензий на страховую деятельность. Речь идет о несоблюдении требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. В связи с отзывом лицензий «Южуралжасо» обязана исполнить обязательства по договорам страхования, в том числе произвести выплаты по наступившим страховым случаям.
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