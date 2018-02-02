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    Госдепартамент США объяснил визит Нарышкина в Вашингтон. Госдепартамент США, Нарышкин, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГосдепартамент США объяснил визит Нарышкина в Вашингтон

    Госдепартамент США объяснил визит Нарышкина в Вашингтон

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    Госдепартамент США объяснил визит Нарышкина в Вашингтон

    Госдепартамент США объяснил визит Нарышкина в Вашингтон

    Госдепартамент США объяснил визит Нарышкина в Вашингтон

      На пресс-конференции официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт прокомментировала визит в Вашингтон главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и начальника ГУ Генштаба ВС РФ Игоря Коробова, которые попали в санкционный список и которым въезд в США фактически запрещен.

      По словам Хезер Науэрт, Соединенные Штаты могут приостанавливать действие визовых санкций, если это касается национальных интересов страны.

      Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США: «В целом, если что-то касается национальных интересов США в области безопасности, так поступают и в других странах, у нас есть возможность отменить запрет, чтобы люди смогли приехать в США. Нет никакого секрета, что, несмотря на наши многие и многие разногласия с Правительством РФ, есть области, где мы должны работать вместе, и одна из этих областей — борьба с терроризмом и ИГИЛ (запрещенная в России экстремистская группировка „Исламское государство“)».

      Ранее из-за визита Нарышкина в Вашингтон пришлось объясняться директору ЦРУ. Майк Помпео заявил, что встречи с коллегами из российской разведки необходимы для безопасности американцев.

      На брифинге официальный представитель Госдепартамента также рассказала о возможном введении новых антироссийских санкций. По словам Хезер Науэрт, ограничения могут коснуться компаний, которые ведут бизнес с российским оборонным сектором. Речь идет о мерах в рамках закона «О противодействии противникам Америки».

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