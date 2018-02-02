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    В Лос-Анджелесе госпитализирован создатель комиксов Marvel

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    В <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> госпитализирован создатель комиксов Marvel

    В Лос-Анджелесе госпитализирован создатель комиксов Marvel

    В <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> госпитализирован создатель комиксов Marvel
  • Фото: Associated Press © 2018, Chris Pizzello

    • Писатель, редактор и сценарист Стэн Ли, прославившийся как создатель комиксов Marvel, госпитализирован в Лос-Анджелесе, Калифорния.

    По информации сайта TMZ, 95-летний Ли был доставлен в клинику из-за проблем с сердечной деятельностью и дыханием. Сейчас медики оцениваю его состояние как стабильное.

    Ранее Ли отказался от участия в нескольких мероприятиях из-за ухудшения самочувствия.

    Стэн Ли известен как создатель комиксов, в частности, про «Человека-паука» (Spider-Man), «Людей-Икс» (X-Men), «Железного человека» (Iron Man). Он был главным редактором, издателем и председателем совета директоров американской компании Marvel Comics.

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