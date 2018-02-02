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    Чтобы помнили: какие тайны о Сталинградской битве хранят засекреченные архивы. Великая Отечественная война, Вторая мировая война, войны и вооруженные конфликты, история, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧтобы помнили: какие тайны о Сталинградской битве хранят засекреченные архивы

    Чтобы помнили: какие тайны о Сталинградской битве хранят засекреченные архивы

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    Чтобы помнили: какие тайны о Сталинградской битве хранят засекреченные архивы

    Чтобы помнили: какие тайны о Сталинградской битве хранят засекреченные архивы

    Чтобы помнили: какие тайны о Сталинградской битве хранят засекреченные архивы

      Сталинградскую битву называют самой кровопролитной в истории. Точное число погибших с обеих сторон — до сих пор предмет многочисленных споров. Счет навсегда оставшихся в той земле идет на миллионы.

      Казалось бы, пленки с хроникой просмотрены тысячи раз, все архивы неоднократно изучены, воспоминания участников записаны. Но даже спустя 75 лет открываются факты, которые помогают глубже понять не только события тех страшных месяцев, но и то, что происходило после войны.

      Экс-директор музея-панорамы «Сталинградская битва» Борис Усик изучил тысячи шокирующих документов. Но, как человек подневольный, он не мог об этом говорить. Сегодня, просматривая последние сводки мировых новостей, он признается: больше молчать нельзя и надо напомнить Европе историю.

      Борис Усик, экс-директор музея-панорамы «Сталинградская битва»: «Мы многие годы закрывали глаза на преступления тех государств, которые были сателлитами, союзниками гитлеровской Германии. Не с мирными целями приходили на нашу землю Бельгийский легион, Хорватский полк, Третья и Четвертая румынские армии, вторая венгерская, Восьмая итальянская».

      Болгария против СССР формально, вроде как, не воевала. Но, как отмечает Усик, за этим крылась коварная уловка: в составе немецких люфтваффе были болгарские летчики. На их счету — более 200 сбитых советских самолетов в небе над Сталинградом. Об этом историк узнал, изучая один из немецких журналов, который издавался в войну.

      С годами «теряют память» и итальянцы. В 1970 году они сняли фильм «Подсолнухи» с Софи Лорен и Марчелло Мастрояни в главных ролях. И одна из центральных там — отступление итальянцев под Сталинградом. Но сегодня они об этом стараются забыть и делают акцент на том, что в бою за сам город не участвовали.

      С тем, что вся Европа одновременно заболела амнезией, согласен и известный венгерский историк Тамаш Краус. По его словам, власти самой Венгрии сегодня стараются забыть о тех бесчинствах, что творили их солдаты на советской земле.

      Историки напомнили и о графе Генрихе фон Эйнзиделе, правнуке Отто фон Бисмарка, первого канцлера Германии, который завещал никогда «не трогать русских». Молодой летчик-истребитель Генрих прадеда ослушался, за что и поплатился. В небе над Сталинградом он был сбит и пробыл в плену до 1949 года. Граф умер в 2007 году. И до конца жизни, по словам родных, он часто рассказывал историю о том, как попросил красноармейцев показать, кто же его сбил. Ему показали — юных девушек-зенитчиц.

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