Здание Минобороны ДНР обстреляли из гранатомета

В оперативном командовании ДНР сообщили, что здание Минобороны самопровозглашенной республики подверглось обстрелу из гранатомета.
По данным оперативного командования ДНР, здание Минобороны самопровозглашенной республики, которое находится в центральной части Донецка, было атаковано около 19:00. Неизвестные произвели выстрел из гранатомета.
По предварительным данным, в результате этой атаки никто не пострадал. Произошедшее квалифицировали как теракт, сообщает ДАН.
Между тем с конца прошлого года в Донбассе действует режим прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута 20 декабря на заседании контактной группы в Минске.
По предварительным данным, в результате этой атаки никто не пострадал. Произошедшее квалифицировали как теракт, сообщает ДАН.
Между тем с конца прошлого года в Донбассе действует режим прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута 20 декабря на заседании контактной группы в Минске.
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