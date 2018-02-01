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    Здание Минобороны ДНР обстреляли из гранатомета

    3 комментария
    • Фото: @sashakots /twitter.com
    Здание Минобороны ДНР обстреляли из гранатомета

    Здание Минобороны ДНР обстреляли из гранатомета

    Здание Минобороны ДНР обстреляли из гранатомета
  • Фото: @sashakots /twitter.com

    • В оперативном командовании ДНР сообщили, что здание Минобороны самопровозглашенной республики подверглось обстрелу из гранатомета.

    По данным оперативного командования ДНР, здание Минобороны самопровозглашенной республики, которое находится в центральной части Донецка, было атаковано около 19:00. Неизвестные произвели выстрел из гранатомета.

    По предварительным данным, в результате этой атаки никто не пострадал. Произошедшее квалифицировали как теракт, сообщает ДАН.

    Между тем с конца прошлого года в Донбассе действует режим прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута 20 декабря на заседании контактной группы в Минске.

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