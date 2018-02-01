Военные подразделения ЦВО приведены в полную боеготовность

Соединения и воинские части Центрального военного округа приведены в полную боевую готовность, чтобы отработать развертывание системы управления.

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что сегодня, 1 февраля, что войска были приведены в полную боеготовность, чтобы отработать практические вопросы развертывания системы управления.



Пресс-служба ЦВО: «В ходе занятий предусматривается выход оперативного состава органов военного управления, подразделений обеспечения в районы развертывания полевых подвижных пунктов, их занятие и уточнение планирующих документов по разрешению кризисных ситуаций».



Особое внимание во время учений планируют уделить отработке вопросов устойчивого управления войсками. Руководит занятиями командующий войсками военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин. В пресс-службе ЦВО добавили, что эти комплексные учения являются плановыми.



ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. Кроме того, в состав Центрального военного округа структурно входят несколько заграничных объектов, в том числе объединенная военная база в Киргизии, подразделения в Казахстане и 201-я база в Таджикистане.

