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    Военные подразделения ЦВО приведены в полную боеготовность

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    Военные подразделения ЦВО приведены в полную боеготовность

    Военные подразделения ЦВО приведены в полную боеготовность

    Соединения и воинские части Центрального военного округа приведены в полную боевую готовность, чтобы отработать развертывание системы управления.

    В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что сегодня, 1 февраля, что войска были приведены в полную боеготовность, чтобы отработать практические вопросы развертывания системы управления.

    Пресс-служба ЦВО: «В ходе занятий предусматривается выход оперативного состава органов военного управления, подразделений обеспечения в районы развертывания полевых подвижных пунктов, их занятие и уточнение планирующих документов по разрешению кризисных ситуаций».

    Особое внимание во время учений планируют уделить отработке вопросов устойчивого управления войсками. Руководит занятиями командующий войсками военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин. В пресс-службе ЦВО добавили, что эти комплексные учения являются плановыми.

    ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. Кроме того, в состав Центрального военного округа структурно входят несколько заграничных объектов, в том числе объединенная военная база в Киргизии, подразделения в Казахстане и 201-я база в Таджикистане.

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