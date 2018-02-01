Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
    •  
    Представители избирательного штаба Путина встретились с жителями Мурманска и Калининграда. выборы, Калининградская область, Мурманская область, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПредставители избирательного штаба Путина встретились с жителями Мурманска и Калининграда

    Представители избирательного штаба Путина встретились с жителями Мурманска и Калининграда

    комментировать
    Представители избирательного штаба Путина встретились с жителями Мурманска и Калининграда

    Представители избирательного штаба Путина встретились с жителями Мурманска и Калининграда

    Представители избирательного штаба Путина встретились с жителями Мурманска и Калининграда

      В Мурманске и Калининграде представители штаба Путина провели встречи с избирателями.

      Центризбирком примет решение о регистрации кандидатов в президенты на следующей неделе. Об этом сообщила сегодня глава комиссии Элла Памфилова.

      Памфилова уточнила, что Центризбиркому по закону дается 10 дней на проверку подписей. Поэтому тех, чьи имена будут внесены в избирательные бюллетени, назовут не позднее 10 февраля. А двое зарегистрированных кандидатов уже ведут предвыборную агитацию.

      Сегодня же Елена Шмелёва, сопредседатель избирательного штаба Путина и его доверенное лицо, прилетела в Мурманск. По словам Шмелёвой, обращения жителей в региональный штаб в основном касаются социальных вопросов.

      Еще один руководитель штаба Путина Сергей Когогин сегодня встречается с жителями самого западного региона — Калининградской области.

      Подробности — в видеоматериале.

      Новости по теме

      Выборы-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru