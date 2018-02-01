Представители избирательного штаба Путина встретились с жителями Мурманска и Калининграда

В Мурманске и Калининграде представители штаба Путина провели встречи с избирателями.

Центризбирком примет решение о регистрации кандидатов в президенты на следующей неделе. Об этом сообщила сегодня глава комиссии Элла Памфилова.



Памфилова уточнила, что Центризбиркому по закону дается 10 дней на проверку подписей. Поэтому тех, чьи имена будут внесены в избирательные бюллетени, назовут не позднее 10 февраля. А двое зарегистрированных кандидатов уже ведут предвыборную агитацию.



Сегодня же Елена Шмелёва, сопредседатель избирательного штаба Путина и его доверенное лицо, прилетела в Мурманск. По словам Шмелёвой, обращения жителей в региональный штаб в основном касаются социальных вопросов.



Еще один руководитель штаба Путина Сергей Когогин сегодня встречается с жителями самого западного региона — Калининградской области.



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